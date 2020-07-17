Valve изменила баланс героев и предметов в «Лабиринте Аганима»

Разработчик Dota 2 Valve выпустила балансный патч для кооперативного режима «Лабиринт Аганима», с которым был исправлен ряд багов, а также изменены характеристики и механики некоторых артефактов. Кроме того, разработчики уменьшили шанс выпадения зелья маны из противников.

Исправлены некоторые места, где игроки могли застрять в текстурах. Исправлена ошибка с Aghanim's Scepter и призываемыми существами. Шанс выпадения зелья маны из врага уменьшен с 3 до 2 процентов.