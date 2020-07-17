Valve изменила баланс героев и предметов в «Лабиринте Аганима»
16:30
Разработчик Dota 2 Valve выпустила балансный патч для кооперативного режима «Лабиринт Аганима», с которым был исправлен ряд багов, а также изменены характеристики и механики некоторых артефактов. Кроме того, разработчики уменьшили шанс выпадения зелья маны из противников.
Исправлены некоторые места, где игроки могли застрять в текстурах. Исправлена ошибка с Aghanim's Scepter и призываемыми существами. Шанс выпадения зелья маны из врага уменьшен с 3 до 2 процентов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/valve-izmenila-balans-geroev-i-predmetov-v-labirinte-aganima
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