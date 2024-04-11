Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 19:35

Серохвостов — о прологе: «Хотелось Халили задницу надрать, но не получилось»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о борьбе с Каримом Халили на последнем этапе смешанной эстафеты в рамках пролога на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Мурманске.

— Понимал, что с Каримом будешь рубиться в конце?

— На самом деле здесь все так меняется быстро. У тебя адреналин хлещет. Все быстро делаешь. На стрельбе хоть что может произойти. У меня это произошло. Все тело дрожало и от холода, и от адреналина. Поэтому вообще не целился. Просто видел черное и нажимал.

— Добавляло эмоций, что рядом на коврике Халили?

— Конечно, хотелось ему задницу надрать, но не получилось, — сказал Серохвостов «СЭ».

Биатлон
Даниил Серохвостов
Карим Халили
0
Читайте также
Академия «Барселоны» «Ла Масия» считается одной из лучших в мире
Некоторые российские спортсмены еще могут попасть на Олимпиаду
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
Переигровочка от ФХР: в КХЛ готовы вернуть лимит с пятью легионерами. Что, опять? 
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Популярное видео
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрлова-Перхт назвала главные моменты в спортивной карьере
Новости
RSS RSS
Все новости