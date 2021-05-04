Трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» победить «Индиану», «Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан»
06:11
«Вашингтон» обыграл «Индиану» со счетом 154:141 в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей самым результативным игроком стал Хатимура, набравший 27 очков. В активе Расселла Уэстбрука трипл-дабл из 14 очков, 21 подборов и 24 передач.
В другом матче «Голден Стэйт» оказался сильнее «Нью-Орлеан» (123:108). 41 очко набрал Стефена Карри.
«Вашингтон» — «Индиана» -154:141 (36:31, 46:35, 40:36, 32:39)
«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 108:123 (21:39, 33:27, 26:29, 28:28)
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