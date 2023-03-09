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«Вашингтон» проиграл «Атланте». Порзингис набрал 42 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:122.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уизардс» Кристапс Порзингис, набравший 43 очка.

«Хокс» с результатом 33-33 идет на 8-м месте в Восточной конференции. «Вашингтон» располагается на 10-й строчке — 31-35.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Атланта» — 120:122 (28:34, 33:24, 33:32, 26:32)

В: Порзингис (43), Кузма (25 + 10 подборов), Бил (24).

А: Янг (28 + 10 передач), Мюррэй (17), Хантер (15), Коллинз (14), Богданович (14).

БК Атланта Хокс
БК Вашингтон Уизардс
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