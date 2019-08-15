У Казинса разрыв крестообразной связки колена

Новичок «Лейкерс»? Демаркус Казинс получил разрыв крестообразной связки колена. Об этом в Twitter сообщил инсайдер Шэмс Чарания. Центровой получил повреждение во время тренировки команды в Лас-Вегасе.

Этим летом Казинс заключил контракт на год с командой из Лос-Анджелеса. В прошедшем сезоне центровой выступал за «Голден Стэйт» и в регулярном чемпионате в среднем за игру набирал 16,3 очка, делал 8,2 подбора и отдавал 3,6 передачи.