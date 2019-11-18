«Сакраменто» вырвал победу у «Бостона», «Филадельфия» обыграла «Кливленд»
02:23
«Сакраменто» (5-7) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА вырвал победу у «Бостона» (10-2) — 100:99. «Кельты» потерпели второе поражение в сезоне. Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев Бадди Хилд, набравший 35 очков.
В параллельной встрече «Филадельфия» (8-5) уверенно победила «Кливленд» (4-8) — 114:95.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Сакраменто» — «Бостон» — 100:99 (30:18, 20:28, 21:29, 29:24)
С: Хилд (35)
Б: Браун (18)
17 ноября.
«Кливленд» — «Филадельфия» — 95:114 (22:33, 22:35, 25:27, 26:19)
К: Секстон (17)
Ф: Харрис (27)
17 ноября.
НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...