«Сакраменто» вырвал победу у «Бостона», «Филадельфия» обыграла «Кливленд»

«Сакраменто» (5-7) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА вырвал победу у «Бостона» (10-2) — 100:99. «Кельты» потерпели второе поражение в сезоне. Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев Бадди Хилд, набравший 35 очков.

В параллельной встрече «Филадельфия» (8-5) уверенно победила «Кливленд» (4-8) — 114:95.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Бостон» — 100:99 (30:18, 20:28, 21:29, 29:24)

С: Хилд (35)

Б: Браун (18)

17 ноября.

«Кливленд» — «Филадельфия» — 95:114 (22:33, 22:35, 25:27, 26:19)

К: Секстон (17)

Ф: Харрис (27)

17 ноября.

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