Рондо вышел на 17-е место в истории НБА по результативным передачам

«Лейкерс» разгромили «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:96. Защитник калифорнийцев Рейджон Рондо оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 результативных передач.

По количеству передач он вышел на 17-е место в истории лиги, превзойдя результат Тони Паркера (7035). Следующая цель для защитника «озерников» — Тим Хаурдуэй-старший (7095). На первом месте Джон Стоктон (15086). В среднем за встречу Рондо отдает 8,5 передачи.

Ранее Рондо выступал за «Бостон», «Даллас», «Сакраменто», «Чикаго», «Нью-Орлеан». Рейджон — чемпион НБА 2008 года.

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