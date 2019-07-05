Поу Газоль может перейти в "Барселону"

"Барселона" хочет подписать форварда Поу Газоля, сообщает TalkBasket. Сейчас 38-летний испанец восстанавливается от травмы левой ноги, полученной в мае.

Ранее он уже выступал за каталонцев с 1998 по 2001 годы, после чего перебрался в НБА.

В прошлом сезоне Газоль сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата НБА, выступая за "Сан-Антонио" и "Милуоки". В среднем он набирал по 3,9 очка и совершая 4,6 подбора.

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