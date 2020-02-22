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Перенесенный из-за гибели Коби Брайанта матч «Лейкерс» — «Клипперс» состоится 9 апреля

12:54
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Стала известна дата матча регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» — «Клипперс», который был отменен из-за гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Встреча состоится 9 апреля, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Матч должен был пройти в ночь на 29 января по Москве, но был отменен из-за гибели Брайанта, который провел все 20 лет своей карьеры в составе «Лейкерс». Брайант — 5-кратный чемпион НБА, он дважды становился самым ценным игроком финальной серии плей-офф и один раз признавался самым ценным игроком лиги.

Коби Брайант, его дочь Джанна и еще 7 человек погибли 26 января в результате крушения вертолета.

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