Стала известна дата матча регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» — «Клипперс», который был отменен из-за гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Встреча состоится 9 апреля, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

The postponed Lakers/Clippers game this season has been rescheduled for April 9. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 21, 2020

Матч должен был пройти в ночь на 29 января по Москве, но был отменен из-за гибели Брайанта, который провел все 20 лет своей карьеры в составе «Лейкерс». Брайант — 5-кратный чемпион НБА, он дважды становился самым ценным игроком финальной серии плей-офф и один раз признавался самым ценным игроком лиги.

Коби Брайант, его дочь Джанна и еще 7 человек погибли 26 января в результате крушения вертолета.