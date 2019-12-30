«Нью-Орлеан» одержал четвертую победу кряду, «Денвер» обыграл «Сакраменто»

«Нью-Орлеан» переиграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА (127:112). «Пеликанс» одержали четвертую победу подряд.

В других встречах «Денвер» выиграл у «Сакраменто» (120:115), а «Мемфис» обыграл «Шарлотт» (117:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Сакраменто» — 120:115 (31:32, 31:25, 26:24, 32:34)

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 127:112 (36:37, 28:27, 22:29, 41:19)

«Мемфис» — «Шарлотт» — 117:104 (31:20, 25:26, 30:29, 31:29)