Ник Нерс: "Торонто" лучше работал с мячом"

Главный тренер "Торонто" Ник Нерс остался доволен игрой команды в третьем матче финала плей-офф НБА. "Рэпторз" победили "Голден Стэйт" со счетом 123:109 и повели в серии – 2-1.

– Во второй игре у нас была не лучшая атака, и это помешало нашей обороне, – цитирует AFP Нерса. – Мы пытались играть с лучшим ритмом, особенно впереди. Нам удалось получше двигаться, и это помогло. В трудные моменты мы правильно находили варианты развития атак. Думаю, мы просто лучше работали с мячом. Игра Дэнни Грина придала уверенности всей команде. Мы привыкли на него полагаться. Активен был Ибака, он исправил много ошибок.