На чемпионском параде "Торонто" ожидается около 2 миллионов зрителей

Около 2 миллионов зрителей ожидается на традиционном чемпионском параде "Торонто", информирует CP24. В 6-м матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стэйт".

"Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.

Парад начнется в 10 утра по местному времени. Игроки в полном составе с чемпионским кубком проедут по улицам города на двухэтажных автобусах с открытым верхом. В церемонии будет участвовать и руководство организации.