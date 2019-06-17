На чемпионском параде "Торонто" ожидается около 2 миллионов зрителей

Около 2 миллионов зрителей ожидается на традиционном чемпионском параде "Торонто", информирует CP24. В 6-м матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стэйт".
"Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.
Парад начнется в 10 утра по местному времени. Игроки в полном составе с чемпионским кубком проедут по улицам города на двухэтажных автобусах с открытым верхом. В церемонии будет участвовать и руководство организации.
Between 1.5 and 2 million people could attend Raptors parade: official https://t.co/jA7ll5KxQd pic.twitter.com/Akews5APci— CP24 (@CP24) 16 июня 2019 г.
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