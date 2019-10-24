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«Майами» переиграл «Мемфис», «Филадельфия» выиграла у «Бостона»

05:30
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«Филадельфия» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НБА (107:93).

В другой встрече «Майами» выиграл у «Мемфиса» благодаря 27 очкам разыгрывающего Джастиса Уинслоу.

НБА

Регулярный сезон

«Филадельфия» — «Бостон» — 107:93 (20:25, 29:23, 28:20, 30:25)

Ф: Симмонс (24), Ричардсон (17), Хорфорд (16).

Б: Хэйворд (25), тейтум (21 + 10 подборов), Уокер (12), Кантер (12).

«Майами» — «Мемфис» — 120:101 (24:32, 30:28, 29:24, 37:17)

Май: Уинслоу (27), Нанн (24), Драгич (19).

Мем: Джексон (17), Джонс (15), Морант (14).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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