Мать Карла-Энтони Таунса все еще в отделении интенсивной терапии и борется с коронавирусом

Главный тренер баскетбольной команды университета Кентуки Джон Калипари сообщил, что мать центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса, Жаклин Круз, все еще находится в отделении интенсивной терапии и продолжает борьбу с коронавирусом.

Две недели назад Таунс сообщил у себя в Instagram, что у его матери обнаружили инфекцию и что она находится в искуственной коме.

— Она все еще в госпитале, она борется, — приводит Kentucky Sports Radio слова Калипари. — Мы каждый день получаем новости от отца Карла-Энтони Таунса, медсестры из отделения интенсивной терапии сообщают ему, что происходит. Я, как и все, продолжаю за нее молиться и не могу дождаться, когда она сможет покинуть больницу. Она проходит тяжелый путь.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 8 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 431 973 человека. Умерших — 82 096, выздоровевших — 302 209.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус выявлен у 7 497 человек в 81 регионе, зарегистрированы 58 летальных случая, выздоровело 494 человека.