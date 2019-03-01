Лонзо Болл пропустит еще как минимум неделю

Восстановление разыгрывающего "Лейкерс" Лонзо Болла затягивается. Как сообщает ESPN, обследование показало, что игроку предстоит восстанавливаться еще как минимум неделю – через семь дней он пройдет повторные медицинские тесты, которые покажут, готов ли Болл к возвращению на площадку.

Он получил травму голеностопа 19 января в игре с "Хьюстоном". Вернуться в строй он должен был через 4-6 недель.

В нынешнем сезоне в среднем за матч Болл набирает 9,9 очка, делает 5,4 передачи и 5,3 подбора.