«Лейкерс» выиграли Западную конференцию впервые спустя 10 лет. Тогда команда выиграла титул
08:39
Благодаря победе над «Ютой» (116:108) «Лейкерс» обеспечили себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА-2019/20.
Команда из Лос-Анджелеса выиграла конференцию впервые с сезона-2009/10, когда завоевала свой последний чемпионский титул (всего у «озерников» 16 чемпионств — второй показатель в истории лиги).
The @Lakers clinch the best record in the West. #WholeNewGame pic.twitter.com/puN9SJdEed— NBA (@NBA) August 4, 2020
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