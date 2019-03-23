"Лейкерс" потерял шансы пробиться в плей-офф НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Бруклину" (106:111) в матче регулярного чемпионата НБА. Команда потеряла шансы выйти в плей-офф. Клубу из "Лос-Анджелеса" не помог переход Леброна Джеймса - в шестой раз подряд клуб он пропустит игры на вылет.

"Лейкерс" занимает 11-е место в Восточной конференции. Команда победила 31 раз и 41 матч проиграла. Леброн Джеймс пропустит плей-офф впервые за 14 лет. В предыдущий раз он не смог пробиться в решающие матчи сезона вместе с "Кливлендом".

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