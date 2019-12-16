«Лейкерс» победили «Атланту», «Бруклин» разгромил «Филадельфию»

«Атланта» (6-21) в домашнем матче регулярного сезона НБА проиграла «Лейкерс» (24-3) — 96:101 Калифорнийцы продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. В их составе дабл-даблами отметились Леброн Джеймс (32 очка и 13 подборов) и Энтони Дэвис (27 баллов и 13 подборов).

В параллельной встрече «Бруклин» (14-12) дома разгромил «Филадельфию» (20-8) — 109:89. Гости проиграли впервые за шесть встреч

В еще одном матче «Индиана» (18-89 разгромила «Шарлотт» (12-17) — 107:85.

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