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«Лейкерс» победили «Атланту», «Бруклин» разгромил «Филадельфию»

04:45
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«Атланта» (6-21) в домашнем матче регулярного сезона НБА проиграла «Лейкерс» (24-3) — 96:101 Калифорнийцы продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. В их составе дабл-даблами отметились Леброн Джеймс (32 очка и 13 подборов) и Энтони Дэвис (27 баллов и 13 подборов).

В параллельной встрече «Бруклин» (14-12) дома разгромил «Филадельфию» (20-8) — 109:89. Гости проиграли впервые за шесть встреч

В еще одном матче «Индиана» (18-89 разгромила «Шарлотт» (12-17) — 107:85.

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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