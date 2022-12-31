Леброн в свой день рождения повторил достижение Джордана

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс повторил достижение легендарного баскетболиста Майкла Джордана. Леброн стал третьим игроком в истории НБА, которому удалось набрать не менее 47 очков за матч в возрасте 38 лет, пишет Clutch Points.

Это достижение он покорил в свой день рождения. 30 декабря баскетболист отпраздновал 38-летие. В матче против «Атланты» он оформил дабл-дабл (47 очков и 10 подборов) и сделал 9 результативных передач.

«Лейкерс» обыграл «Атланту» со счетом 130:121.