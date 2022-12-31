Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 10:19

Леброн в свой день рождения повторил достижение Джордана

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс повторил достижение легендарного баскетболиста Майкла Джордана. Леброн стал третьим игроком в истории НБА, которому удалось набрать не менее 47 очков за матч в возрасте 38 лет, пишет Clutch Points.

Это достижение он покорил в свой день рождения. 30 декабря баскетболист отпраздновал 38-летие. В матче против «Атланты» он оформил дабл-дабл (47 очков и 10 подборов) и сделал 9 результативных передач.

«Лейкерс» обыграл «Атланту» со счетом 130:121.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
Майкл Джордан
0
Читайте также
За что в России ненавидят Овечкина? Такие люди есть, и их немало
Трехкратный чемпион мира Пеле умер в возрасте 82 лет
Bloomberg сообщило о падении состояния Маска на $200 млрд
В США указали на риски поставок ЗРК Patriot Украине
Военный эксперт раскрыл детали новой тактики ВС РФ на Украине
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Голден Стэйт» обыграл «Портленд», «Юта» уступила «Сакраменто»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости