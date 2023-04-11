Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордную сумму

Кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана продали на торгах за рекордные 2,2 миллиона долларов, сообщается на странице аукционного дома Sotheby's.

На продажу были выставлены кроссовки Air Jordan 13, в которых Джордан играл в составе «Чикаго» во втором матче финала плей-офф НБА против «Юты».

Пресс-служба Sotheby's

Эта сумма стала рекордной за покупку спортивной обуви на аукционах. Ранее достижение также принадлежало Джордану. В 2021 году другие его кроссовки были проданы за 1,4 миллиона долларов.

Джордану 60 лет. Он завершил игровую карьеру в 2003 году. Джордан является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом НБА.