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Сегодня, 18:40

Леброн назвал человека, без которого не смог бы провести 20 сезонов в НБА

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, благодаря чему он провел уже более 20 сезонов НБА на высоком уровне.

«Без своего тренера по физической подготовке Майку Мансиасу я бы ни за что не отыграл 20 сезонов. Все просто. Без него я бы не смог остаться на этом уровне. Он необходим для моей игры, для моего выступления, для всего, что я делаю, в том числе и ментального состояния. Я мог бы продержаться от 7 до 12 лет. Но 20? Без него — ни за что», — цитирует Джеймса ESPN.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА с 43 победами и 39 поражениями в 82 матчах.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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