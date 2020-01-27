Форвард «Портленда» Кармело Энтони высказался о гибели легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

— Наверное, это самая тяжелая игра в моей карьере, — передает Bleacher Report слова Энтони. — Было действительно трудно. Почему я вышел на площадку? Зная Коби, могу сказать: он бы хотел, чтобы я играл сегодня.

«Probably the hardest game I ever had to play. ... Honestly, knowing him the way that I know him, he would have wanted me to play.»



Melo was emotional when speaking of Kobe Bryant's death



(via @MarcusGreaves_)pic.twitter.com/D1HI1adfox — Bleacher Report (@BleacherReport) January 27, 2020

«Портленд» обыграл «Индиану» (139:129) в матче регулярного чемпионата НБА, Кармело Энтони набрал 14 очков и 8 подборов.

Коби Брайант вместе с дочкой разбились на вертолете. Что известно