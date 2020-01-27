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Кармело Энтони — о матче в день смерти Коби Брайанта: «Самая тяжелая игра в моей карьере»

10:50
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Форвард «Портленда» Кармело Энтони высказался о гибели легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

— Наверное, это самая тяжелая игра в моей карьере, — передает Bleacher Report слова Энтони. — Было действительно трудно. Почему я вышел на площадку? Зная Коби, могу сказать: он бы хотел, чтобы я играл сегодня.

«Портленд» обыграл «Индиану» (139:129) в матче регулярного чемпионата НБА, Кармело Энтони набрал 14 очков и 8 подборов.

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