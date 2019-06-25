Игрок "Юты" рассказал, на что обменял бы участие в Матче звезд

Французский центровой "Юты" Руди Гобер поделился впечатлениями от получения приза лучшему обороняющемуся игроку НБА второй год подряд.

– Не задумываясь, выберу звание лучшего защищающегося игрока сезона, а не Матч всех звезд. Это звание вручается только одному игроку во всей лиге за сезон, – цитирует Гоберта журналист The Salt Lake Tribune Энди Ларсен.

В среднем за игру Гобер собирал коллекцию из 15,9 очков, 12,9 подборов и 2 передач. Также на титут претендовали Яннис Адетокунбо и Пол Джордж ("Оклахома").