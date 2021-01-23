Игрок «Атланты» повторил уникальный трипл-дабл 2018 года

Центровый «Атланты» Клинт Капелла в матче НБА против «Миннесоты» (116:98) сделал трипл-дабл с блоками и без передач.

Трипл-даблы с передачами в НБА происходят практически каждый игровой день. Швейцарский центровой «Атланты» в игре с «Миннесотой» собрал коллекцию 13 очков, 19 подборов и 10 блоков, став тем самым первым с 2018 года баскетболистом, оформившим трипл-дабл с блоками. В последний раз такое делал центровой «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис, набравший 25 очков, 11 подборов и 10 блоков почти три года назад в игре с «Ютой» (97:116).

«Атланта» одержала 8-ю победу в регулярном сезоне НБА при 7 поражениях. Команда занимает 6-е место в восточной конференции. Следующий матч им предстоит провести на выезде с «Милуоки» 25 января в 4 утра по московскому времени.