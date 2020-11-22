Ибака заключил контракт с «Клипперс» на два года

Форвард Серж Ибака подписал контракт с «Клипперс». Соглашение будет рассчитано на два года, за которые баскетболист получит 19 миллионов долларов. На второй год распространяется опция игрока, сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

31-летний тяжелый форвард провел предыдущие четыре сезона за «Торонто», в составе которого выиграл титул чемпиона НБА в 2019-м.

В минувшем сезоне Ибака набирал за «Рэпторз» 15,4 очка, 8,2 подбора, 1,4 передачи и 0,8 блок-шота в среднем за встречу.