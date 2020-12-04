Харден пока не прибыл в расположение «Хьюстона»

Атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден пока не приехал в тренировочный лагерь команды. Как сообщил в Twitter инсайдер The New York Times Марк Стайн, главный тренре команды Стивен Сайлас уверен, что игрок будет присутствовать на первой командной тренировке в воскресенье.

Напомним, ранее появилась информация, что Харден хочет уйти из «Хьюстона», но клуб намерен сохранить его в составе. Действующий контракт 31-летнего американца рассчитан до 2022 года.

В прошлом сезоне Харден сыграл в 68 матчах, набирая в среднем по 34,3 очка.