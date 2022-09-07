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7 сентября, 06:07

«Филадельфия» подписала Харрелла

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» согласовала контракт с центровым Монтрезом Харреллом, сообщает ESPN. 28-летний американец подпишет двухлетнее соглашение с опцией игрока на сезон-2023/24.

В июне баскетболист был обвинен в незаконном хранении и обороте наркотиков. Сейчас он находится на испытательном сроке.

Харрелл — обладатель приза лучшему шестому игроку НБА в сезоне-2019/20. В сезоне-2021/22 центровой принял участие в 71 матче, набирая в среднем 13,1 очка, 6,1 подбора, и 2 ассиста за игру.

Монтрезл Харрелл. Центрового «Шарлотт» Харрелла задержали при перевозке 1 кг наркотиков
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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