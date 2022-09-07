«Филадельфия» подписала Харрелла

«Филадельфия» согласовала контракт с центровым Монтрезом Харреллом, сообщает ESPN. 28-летний американец подпишет двухлетнее соглашение с опцией игрока на сезон-2023/24.

В июне баскетболист был обвинен в незаконном хранении и обороте наркотиков. Сейчас он находится на испытательном сроке.

Харрелл — обладатель приза лучшему шестому игроку НБА в сезоне-2019/20. В сезоне-2021/22 центровой принял участие в 71 матче, набирая в среднем 13,1 очка, 6,1 подбора, и 2 ассиста за игру.