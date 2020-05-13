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Джордан — лучший игрок в истории НБА по версии ESPN, Леброн — 2-й, Брайант — 9-й

15:17
Леброн Джеймс и Майкл Джордан. Фото "СЭ"
Леброн Джеймс и Майкл Джордан. Фото "СЭ"
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ESPN составил рейтинг лучших игроков НБА в истории. Его возглавил легендарный Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

На второй позиции форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, третий Карим Абдул-Джабар. Также в первую десятку вошли: Билл Расселл, Мэджик Джонсон, Уилт Чемберлен, Ларри Берд, Тим Данкан, Коби Брайант и Шакил О'Нил.

Рейтинг составлен за всю 74-летнюю историю лиги. Эксперты обращали внимание как на ценность карьеры, так и на статистические показатели.

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