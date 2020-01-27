Разыгрывающий «Портленда» Дэмиэн Лиллард прокомментировал известие о смерти легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

— Это очень печально. Даже не знаю, почему мы вообще должны были играть сегодня, — цитирует Лилларда Oregon Live. — От того, что произошло, больно до колик. Мы не просто наблюдаем, как уходят наши герои и те, за кем мы следим. Все гораздо глубже. Очень больно. До сих пор ощущение, что-то, что случилось с Коби — неправда. Наверное, еще не всех по-настоящему накрыли эмоции, потому что произошедшее кажется невозможным.

Минувшей ночью Лиллард набрал 50 очков и 13 результативных передач в матче регулярного чемпионата НБА против «Индианы» (139:129).

Коби Брайант вместе с дочкой разбились на вертолете. Что известно