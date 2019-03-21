Дабл-дабл Эмбиида помог "Филадельфии" обыграть "Бостон"

"Филадельфия" переиграла "Бостон" в матче регулярного чемпионата НБА (118:115). Дабл-даблом в составе "Сиксерс" отметился форвард Джоэл Эмбиид - 37 очков и 22 подбора.

В другой встрече "Нью-Йорк" на своем паркете уступил "Юте" (116:137).

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Бостон" - 118:115 (30:39, 28:30, 27:21, 33:25)

Ф: Эмбиид (37 + 22 подбора), Батлер (22), Харрис (21).

Б: Ирвинг (36), Хорфорд (22), Розир (20).

"Нью-Йорк" - "Юта" - 116:137 (25:39, 22:35, 32:37, 37:26)

Н: Нокс (27), Хезоня (23), Дотсон (21).

Ю: Митчелл (30), Гобер (18), Инглс (18).