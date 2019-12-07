Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Клипперс»

«Милуоки» продлил победную серию, переиграв на своем паркете «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА (119:91). Дабл-даблом отметился форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо.

В другой встрече «Оклахома» в овертайме выиграла у «Миннесоты» (139:127 ОТ).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Клипперс» — 119:91 (30:15, 22:28, 35:19, 32:29)

М: Адетокунбо (27 + 11 подборов), Миддлтон (17), Ильясова (13), Коннотон (13).

К: Леонард (17), Зубац (14 + 12 подборов), Джордж (13).

«Оклахома» — «Миннесота» — 139:127 ОТ (30:27, 23:31, 41:39, 28:25, 17:5)

О: Пол (30), Гилджес-Александер (29), Шредер (25).

М: Тиг (32), Таунс (30), Ковингтон (15).

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