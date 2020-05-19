Чемпион НБА считает, что в современной НБА не захотели бы играть с Джорданом

Чемпион НБА в составе «Кливленда» Ченнинг Фрай поделился мнением о легенде баскетбола Майкле Джордане и предположил, как бы развивалась судьба шестикратного чемпиона, если бы он оказался на данный момент в НБА в статусе игрока.

— У него была только одна работа — просто забить, — цитирует Фрая Clutchpoints. - Он делал это с удивительной скоростью. Но не чувствую, что его способ выиграть сработал бы в нынешних условиях. Парни не захотели бы играть с ним.

Ранее ESPN назвал Джордана лучшим игроком в истории НБА.