"Бруклин" победил "Филадельфию" в первом матче плей-офф НБА, несмотря на 36 очков Батлера

"Бруклин" на выезде обыграл "Филадельфию" в первом матче серии первого раунда плей-оф НБА - 111:102. Самым результативным игроком стал защитник "76-х" Джимми Батлер, который набрал 36 очков.

В составе "Нетс" защитник Д'Анджелло Расселл набрал 26 очков. Следующий матч состоится на площадке "Филадельфии".

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Первый матч

"Филадельфия" - "Бруклин" - 102:111 (22:31, 32:31, 28:31, 20:18)

Ф: Батлер (36), Эмбиид (22+15 подборов), Марьянович (13).

Б: Расселл (26), Леверт (23), Динвидди (18).