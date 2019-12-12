55 очков Хардена принесли «Хьюстону» победу над «Кливлендом»

«Хьюстон» на выезде переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА (116:110). Разыгрывающий защитник «Рокитс» Джеймс Харден набрал 55 очков.

В других встречах трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» переиграть «Орландо» (96:87), «Клипперс» обыграл «Торонто» благодаря 23 очкам Кавая Леонарда (112:92), а 44 очка Кембы Уокера не спасли «Бостон» от поражения в игре с «Индианой» (117:122).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Клипперс» — 92:112 (32:27, 14:37, 25:24, 21:24)

Т: Сиакам (24), Пауэлл (22), Ануноби (13).

К: Леонард (23), Уильямс (18), Харклесс (14).

«Орландо» — «Лейкерс» — 87:96 (9:26, 29:25, 27:18, 22:27)

О: Айзек (19), Фурнье (18), Гордон (14 + 14 подборов).

Л: Джеймс (25 + 11 подборов + 10 передач), Дэвис (16 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (15).

«Индиана» — «Бостон» — 122:117 (30:32, 31:25, 23:37, 38:23)

И: Брогдон (29), А. Холидэй (18), Д. Холидэй (17).

Б: Уокер (44), Браун (18), Тейтум (16).

«Кливленд» — «Хьюстон» — 110:116 (29:35, 28:29, 25:24, 28:28)

К: Портер (24), Секстон (18), Лав (17 + 11 подборов).

Х: Харден (55), Уэстбрук (23), Капела (10 + 13 подборов).

«Бруклин» — «Шарлотт» — 108:113 (34:26, 30:27, 22:31, 22:29)

Б: Динуидди (24), Аллен (21 + 10 подборов), Пинсон (12).

Ш: Грэм (40), Бриджес (14), Розир (13).

«Миннесота» — «Юта» — 116:127 (23:25, 36:34, 24:38, 33:30)

М: Тиг (32), Уиггинс (26), Таунс (21 + 11 подборов).

Ю: Митчелл (30), инглс (23), Гобер (20 + 16 подборов).

«Чикаго» — «Атланта» — 136:102 (37:33, 29:19, 40:35, 30:15)

Ч: Лавин (35), Маркканен (22), Уайт (19).

А: Лень (17), Реддиш (16), Янг (15 + 13 передач).

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