Баскетбол. Еврокубки
16 ноября 2000, 10:11
Мужчины. Супролига.
"Маккаби" (Ранаана, Израиль) - "Сплит" (Хорватия) - 77:84
Женщины. Кубок Ронкетти.
"Любляна" (Словакия) - "Специя" (Италия) - 54:80. "Густино" (Австрия) - "Фенербахче" (Турция) - 59:72. "Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Госпич" (Хорватия) - 81:85. "Ботасспор" (Турция) - "Бешикташ" (Турция) - 85:71. "Казачка" (Украина) - "Рапид" (Румыния) - 107:57. "Висла" (Польша) - "Краков" (Польша) - 49:67. "Прованс" (Франция) - "Намюр" (Бельгия) - 82:62.
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