Как российским баскетболисткам попасть на Олимпиаду

Женская сборная России по баскетболу после победы позавчера над Италией вышла в четвертьфинал чемпионата Европы и сегодня в 16.00 (мск) сыграет с Испанией. В случае победы россиянки, как и три других полуфиналиста, гарантируют себе место в олимпийском отборочном турнире, который состоится в начале 2020 года.

Но даже поражение от испанок не лишит команду Олафа Ланге шансов на поезду в Токио. Поскольку в отборочном турнире примут участие шесть европейских команд, две оставшиеся квоты будут разыграны между неудачницами четвертьфиналов. В таком случае, россиянкам придется встретиться с проигравшей командой из пары Сербия – Швеция.

В олимпийском отборочном турнире в начале 2020 года примут участие 16 команд, в том числе и гарантировавшие себе участие в Играх Япония (страна-хозяйка) и США (чемпионки мира-2018). Шесть сборных будут представлять Европу, четыре – американский континент, четыре – Азию и Океанию, две – Африку.

Команды будут разделены на четыре группы. По три лучших команды из каждой получат олимпийскую лицензию. Если четвертое место в группе займут американки или японки, то без Олимпиады останутся третьи команды их групп. (Кирилл Бурдаков)