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Сегодня, 07:31

Защитник УНИКС Браун может сыграть на Евробаскете за сборную Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник УНИКС Лоренцо Браун может сыграть за сборную Испании на чемпионате Европы в качестве натурализованного игрока. Об этом сообщил бывщий игрок испанской команды Поу Газоль.

«Слышал об этом. Если они используют Лоренцо, это должно помочь сборной. С учетом проблем с разыгрывающими, нам требуется усиление», — приводит Eurohoops слова Газоля.

В этом сезоне 31-летнйи американец сыграл в 19 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 14,9 очка. В Евролиге он набирал в среднем по 13,8 очка, 6,1 передачи и 3,6 подбора.

БК УНИКС
Поу Газоль
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