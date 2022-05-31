Сборная Италии по баскетболу уволила главного тренера
Итальянская федерация баскетбола 31 мая на официальном сайте объявила, что Ромео Саккетти покинул должность главного тренера сборной Италии.
Специалист возглавлял команду с 2017 года. По его руководством итальянцы сумели отобраться на чемпионат мира-2019 (10 место) и Олимпийские игры-2021 (5 место).
Италия является одной из стран, которые примут Евробаскет-2022 с 1 по 18 сентября. Матчи турнира также пройдут в Германии, Чехии и Грузии.
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