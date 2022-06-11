Богданович не сыграет на Евробаскете-2022

Атакующий защитник «Атланты» Богдан Богданович не сыграет на Евробаскете-2022. 29-летний серб в течение нескольких месяцев испытывает проблемы с правым коленом, поэтому был вынужден перенести операцию.

Врач сборной Сербии Драган Радованович в интервью BasketNews подтвердил, что игрок не выступит на турнире, который состоится в сентябре.

Таким образом, Богданович впервые с 2013 года не сможет сыграть за сборную Сербии.