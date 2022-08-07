Юниорская сборная Испании стала победителем чемпионата Европы до 18 лет

Юниорская сборная Испании по баскетболу стала победителем чемпионата Европы для игроков не старше 18 лет.

В финальном матче испанцы одолели хозяев турнира, сборную Турции, со счетом 68:61.

Самым результативным игроком встречи стал 17-летний разыгрывающий «Барселоны» Рафа Вильяр, который нрабрал 20 очков.

Испании в пятый раз в истории выигрывает чемпионский титул в этой возрастной категории. Ранее команда добивалась успеха в 1998, 2004, 2011 и 2019 годах соответственно.

Лидером по этому показателю остается команда Сербии, на счету которой 10 побед на чемпионатах Европы.