Адетокунбо-младший не сыграет на чемпионате Европы

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис исключил пятерых игроков из расширенного состава перед чемпионатом Европы-2022.

Расположение греческой команды покинули Алекс Адетокунбо, младший брат звезды НБА Янниса Адетокунбо, а также Лефтерис Мандзукас, Омирос Неципоглу, Георгиос Танулис и Георгиос Цалбурис.

Таким образом, к Евробаскету продолжают готовиться 19 игроков: Димитриос Аграванис, Яннис Адетокунбо, Костас Адетокумбо, Танасис Адетокумбо, Лефтерис Бохоридис, Ник Калатес, Никос Хугас, Тайлер Дорси, Костис Гонтикас, Панайотис Калаицакис, Леонидас Каселакис, Яннис Кузелоглу, Яннулис Ларендзакис, Михалис Лунцис, Димитриос Мораитис, Георгиос Панаяннис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру, Костас Слукас.

Участие центрового «Панатинаикоса» Георгиоса Папаянниса в турнире находится под вопросом, так как продолжает восстанавливаться от травмы.