Покушевски и Йовича не отпустили в сборную Сербии
«Оклахома» и «Майами» не отпустили форвардов Алексея Покушевски и Николу Йовича в расположение сборной Сербии для подготовки к чемпионату Европы-2022. В среду был объявлен расширенный состав сербской команды.
«Что касается Покушевски и Йовича, то мы не получили разрешения от их команд. Они хотят, чтобы игроки тренировались в расположении клубов и готовились там к новому сезону», — цитирует Eurohoops главного тренера сборной Сербии Светислава Пешича.
На групповой стадии Евробаскета сборная Сербии сыграет с Нидерландами, Финляндией, Польшей, Израилем и Чехией.
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