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Сегодня, 02:56

Покушевски и Йовича не отпустили в сборную Сербии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Оклахома» и «Майами» не отпустили форвардов Алексея Покушевски и Николу Йовича в расположение сборной Сербии для подготовки к чемпионату Европы-2022. В среду был объявлен расширенный состав сербской команды.

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«Что касается Покушевски и Йовича, то мы не получили разрешения от их команд. Они хотят, чтобы игроки тренировались в расположении клубов и готовились там к новому сезону», — цитирует Eurohoops главного тренера сборной Сербии Светислава Пешича.

На групповой стадии Евробаскета сборная Сербии сыграет с Нидерландами, Финляндией, Польшей, Израилем и Чехией.

БК Майами Хит
Оклахома-Сити Тандер
Сборная Сербии по баскетболу
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