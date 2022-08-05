Покушевски и Йовича не отпустили в сборную Сербии

«Оклахома» и «Майами» не отпустили форвардов Алексея Покушевски и Николу Йовича в расположение сборной Сербии для подготовки к чемпионату Европы-2022. В среду был объявлен расширенный состав сербской команды.

«Что касается Покушевски и Йовича, то мы не получили разрешения от их команд. Они хотят, чтобы игроки тренировались в расположении клубов и готовились там к новому сезону», — цитирует Eurohoops главного тренера сборной Сербии Светислава Пешича.

На групповой стадии Евробаскета сборная Сербии сыграет с Нидерландами, Финляндией, Польшей, Израилем и Чехией.