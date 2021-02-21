Россия обыграла Эстонию в последнем матче отбора на Евробаскет
19:53
Мужская сборная России победила команду Эстонии (72:52) в последнем матче отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу.
Турнир пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Чехии и Италии. Финальный раунд состоится в Берлине.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Мужчины
Баскетбол
ЧЕ. Отборочный турнир. Мужчины
Группа B
Россия — Эстония — 75:52 (17:15, 16:12, 20:18, 22:7)
21 февраля.
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