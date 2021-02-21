Россия обыграла Эстонию в последнем матче отбора на Евробаскет

Мужская сборная России победила команду Эстонии (72:52) в последнем матче отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу.

Турнир пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Чехии и Италии. Финальный раунд состоится в Берлине.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Мужчины

Баскетбол

ЧЕ. Отборочный турнир. Мужчины

Группа B

Россия — Эстония — 75:52 (17:15, 16:12, 20:18, 22:7)

21 февраля.