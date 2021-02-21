Валиев получил перелом носа в матче с Эстонией

Форвард сборной России Евгений Валиев получил перелом носа в матче квалификации чемпионата Европы-2022 со сборной Эстонии (70:50, четвертая четверть), сообщает официальный Twitter Российской федерации баскетбола.

«Евгений Валиев не сможет продолжить матч с Эстонией из-за перелома носа. Форварда отвезли в травмпункт для оказания помощи», — говорится в сообщении.

Сборная России досрочно пробилась на чемпионат Европы.