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Валиев получил перелом носа в матче с Эстонией

19:45
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Форвард сборной России Евгений Валиев получил перелом носа в матче квалификации чемпионата Европы-2022 со сборной Эстонии (70:50, четвертая четверть), сообщает официальный Twitter Российской федерации баскетбола.

«Евгений Валиев не сможет продолжить матч с Эстонией из-за перелома носа. Форварда отвезли в травмпункт для оказания помощи», — говорится в сообщении.

Сборная России досрочно пробилась на чемпионат Европы.

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