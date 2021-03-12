Мессина опроверг информацию, что дал согласие возглавить сборную Италии

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина опроверг информацию, что дал устное согласие возглавить сборную Италии.

«Нет. Это неправда», — цитирует тренера Eurohoops.

61-летний специалист ранее уже дважды работал со сборной Италии. В первый раз он руководил национальной командой период с 1993 по 1997 году и помог ей завоевать серебро чемпионата Европы, а также золото Средиземноморских игр.

Во второй раз команда под его руководством не смогла пробиться на Олимпиаду-2016 и уступила в четвертьфинале Евробаскета-2017.

Сборная Италии гарантировала себе участие на чемпионате Европы-2022.