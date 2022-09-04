Хорватский форвард Хезонья раскритиковал судейство на Евробаскете-2022

Форвард «Реала» и сборной Хорватии Марио Хезонья раскритиковал судейство на чемпионате Европы-2022.

«Это действительно ужасно. Я бы с удовольствием посетил эти их собрания летом. Я не знаю, можно ли мне говорить об этом, чтобы меня не наказали. Хотя я этого не боюсь. Судья в перерыве мне сказал: «Извините, я находился в не очень хорошей позиции». Не знаю, почему я должен несколько часов готовиться к играм, отдавать всего себя на площадке, когда судьи просто не готовы к игре. Из-за их ошибок мы тоже нервничаем и не можем сосредоточиться на игре. Хотел бы я узнать, как они относятся к делу, потому что мне совершенно непонятны критерии оценок их работы», — приводит слова Хезоньи Basket News.

Сборная Сербии в матче 2-го тура чемпионата Европы обыграла национальную команду Чехии (81:68). В следующем туре сербы сыграют со сборной Финляндии. Встреча пройдет в понедельник, 5 сентября.