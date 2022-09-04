Сборная Испании проиграла Бельгии на Евробаскете-2022

Сборная Испании проиграла Бельгии в матче 3-го тура группы A чемпионата Европы-2022.

Самым результативным игроком встречи стал защитник бельгийцев Ману Леком, набравший 20 очков.

Также сегодня, 4 сентября состоялись еще 2 матча группы A: Болгария проиграла Черногории (81:91), а Грузия обыграла Турцию (88:83 2ОТ). Лидером таблицы является сборная Испании с 5 очками, команда опережает Турцию, Черногорию и Бельгию по дополнительным показателям.

Также сегодня прошли 3 матча группы B, в которых Литва уступила Германии (107:109 2ОТ), Босния и Герцеговина победила Словению (97:93), а Франция оказалась сильнее Венгрии (78:74). Лидером группы являются немцы, которые набрали 6 очков и выиграли все 3 матча на турнире. Вторую строчку занимает Словения с 5 очками, которая опережает команды Боснии и Герцеговины и Франции по дополнительным показателям.

Баскетбол

Чемпионат Европы

Группа A

Болгария — Черногория — 81:91 (21:21, 25:24, 12:22, 23:24)

4 сентября. Тбилиси. «Tbilisi Sports Palace»

Испания — Бельгия — 73:83 (11:15, 22:17, 21:25, 19:26)

Тбилиси. «Tbilisi Sports Palace»

Турция — Грузия — 83:88 2ОТ (25:19, 8:17, 16:17, 19:15, 7:7, 8:13)

Тбилиси. «Tbilisi Sports Palace»

Группа B

Литва — Германия — 107:109 2ОТ (19:19, 22:27, 24:20, 24:23, 7:7, 11:13)

4 сентября. Кельн. «Lanxess Arena»

Словения — Босния и Герцеговина — 93:97 (32:26, 20:23, 21:23, 20:25)

Кельн. «Lanxess Arena»

Франция — Венгрия — 78:74 (21:17, 21:22, 25:14, 11:21)

Кельн. «Lanxess Arena»