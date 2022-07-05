Испанский профсоюз игроков выступил против натурализации Лоренцо Брауна

Испанский профсоюз игроков раскритиковал решение федерации баскетбола этой страны выдать гражданство атакующему защитнику «Маккаби» Лоренцо Брауну, сообщает Eurohoops.

31-летний американец может выступить за сборную Испании на Евробаскете-2022 в качестве натурализованного игрока.

«Оформляя испанское гражданство по ускоренной процедуре для игрока без каких-либо связей с Испанией, вы посылаете нашим баскетболистам сообщение, которое негативно влияет на их настоящее и будущее. Неужели действующий чемпион мира не может найти испанских игроков, которые способны проявить себя на самом высоком уровне?

Подобные действия подрывают ожидания игроков, отталкивают болельщиков и уничтожают спортивные заслуги, которые позволяют мечтать об игре за сборную. Ужасно видеть, как в профессиональных клубах количество баскетболистов испанской национальности уменьшается с каждым годом. То же самое касается и юношеских команд.

У испанских игроков есть талант, они демонстрируют его на протяжении многих лет. Игроки должны иметь возможность развиваться в своих клубах и, конечно же, в Испанской федерации баскетбола. Мы против такого отношения к будущему многих баскетболистов, которые стремятся играть за сборную", — говорится в заявлении.

31-летний американец провел сезон-2021/22 в УНИКСе. В матчах Евролиги он набирал 13,8 очка, 6,1 передачи и 3,6 подбора в среднем за игру.

В межсезонье-2022 Браун перешел в «Маккаби».