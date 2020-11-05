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Титов стал единственным кандидатом на пост главы Федерации спортивной гимнастики России

08:12
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Выборы президента Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) будут безальтернативными, единственным кандидатом на этот пост является действующий руководитель федерации Василий Титов, сообщает ТАСС.

Выборы руководства ФСГР из-за пандемии пройдут путем заочного голосования с 18 по 25 ноября. Срок подачи документов на выборные должности истек 3 ноября.

Титов возглавляет Федерацию спортивной гимнастики России с октября 2014 года (9 февраля 2017 года был переизбран). Он также является вице-президентом Международной федерации гимнастики и Олимпийского комитета России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9915497

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