Президент Объединенного мира борьбы Лалович претендует на членство в исполкоме МОК

Ассоциация международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) выдвинула своего кандидата на почт члена исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК). Претендентом от организации стал президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович, сообщает пресс-служба ASOIF.

Вопрос о включении серба в исполком будет рассмотрен в феврале перед Олимпийскими играми в Пхенчхане. Лалович должен заменить в организации бывшего президента Международной ассоциации любительского бокса и вице-президента ASOIF Чинг-Куо Ву. Лалович возглавляет UWW с февраля 2013 года.